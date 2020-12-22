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Кабмин не поддержал проект о выходном 1 сентября для родителей первоклашек

Правительство РФ не поддержало законопроект депутатов от ЛДПР, в котором предлагалось предоставлять родителям и опекунам первоклассников выходной день 1 сентября.

Законопроектом предполагалось внести изменения в Трудовой кодекс РФ - закрепить обязанность работодателя предоставлять 1 сентября по письменному заявлению работника отпуск без сохранения заработной платы родителям или опекунам ребенка, идущего в первый класс, продолжительностью один день. Также им может быть предоставлен отпуск в счет ежегодного оплачиваемого отпуска.

Как отмечается в отзыве кабмина на проект, «действующими нормами Кодекса и так предусмотрены различные возможности предоставления родителям первоклассников выходного дня 1 сентября». Так, ежегодный оплачиваемый отпуск работника может быть разделен на части по соглашению между работником и работодателем, при этом одна из его частей должна быть не менее 14 календарных дней.

«Так как Кодекс не содержит ограничений по количеству частей, на которое допускается деление отпуска, оставшиеся дни отпуска могут быть разделены на любое количество частей, в том числе возможно предоставление дня отпуска 1 сентября», - говорится в отзыве кабмина. Кроме того, отпуск на 1 сентября работник может взять «по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам».