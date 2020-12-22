В России и мире

Эксперт назвал наиболее вероятный источник коронавируса

Наиболее вероятным источником происхождения COVID-19 являются места скопления летучих мышей. Об этом сообщила представитель направляющейся в Китай международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения Марион Купманс.

«Конечно, есть версии относительно того, откуда появился вирус, вероятнее всего, это резервуары летучих мышей», - приводит ее слова РИА Новости со ссылкой на телеканал CGTN.

Делегация экспертов ВОЗ прибудет в Китай 14 января. Они будут выяснять происхождение нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.