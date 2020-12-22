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В России и мире

ВОЗ оценила опасность японского штамма COVID-19

11.01.2021 22:19|ПсковКомментариев: 0

Обнаруженный в Японии новый штамм коронавируса пока не сделал инфекцию более агрессивной. Об этом сообщил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Ранее специалисты японского Национального института инфекционных болезней зафиксировали новую мутацию SARS-CoV-2, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР. Штамм выявили у четырех человек, прилетевших в страну из Бразилии, пишет РИА Новости. По словам ученых, сейчас тяжело оценить «уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин» этой мутации.

«На выходных Япония сообщила ВОЗ о новом варианте вируса, - отметил Тедрос Аданом Гебрейесус. -  Чем больше вирус распространяется, тем выше шансы на то, что будут появляться новые варианты вируса. Это может привести к росту заболеваемости и госпитализаций, что будет осложнять работу больниц, которые и так уже находятся на грани».

Глава ВОЗ также напомнил о важности ношения масок и соблюдения социальной дистанции.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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