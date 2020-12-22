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Светлана Тихановская предложила Литве переименовать Белоруссию

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила Литве изменить официальное название Белоруссии с Baltarùsija на Belarusià.

Соответствующее письмо Светлана Тихановская направила министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису, пишет РИА Новости. Как отмечается в сообщении Светланы Тихановской в ее Telegram-канале, нынешнее наименование страны на литовском - Baltarùsija - воспринимается как калька с русского «Белоруссия» и «ведет к ошибочной ассоциации с государством Россия». Из всех предложений наименование Belarusià названо наиболее приемлемым новым названием.

По мнению Светланы Тихановской, изменение официального названия могло бы стать «знаком уважения суверенитета» республики и «поддержки языковой и культурной идентичности белорусского народа».