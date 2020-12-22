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США пригласили Россию на инаугурацию Байдена

Соединенные Штаты направили России приглашение на инаугурацию избранного президента США Джозефа Байдена, которая пройдет 20 января. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.

«Мы получили приглашение. Планируется, что посол (России в США Анатолий Антонов) примет участие (в церемонии в качестве гостя)», - отметили в дипмиссии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце ноября прошлого года допустил, что посол Антонов может присутствовать на инаугурации нового главы администрации США. Однако как таковое представительство других стран на этом мероприятии не предусмотрено, отметил представитель Кремля.

Очередные президентские выборы, в которых принимали участие действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден, состоялись в США 3 ноября 2020 года. 14 декабря прошло голосование коллегии выборщиков, которое подтвердило победу Байдена. Торжественная церемония приведения его к присяге состоится 20 января в полдень на ступенях Капитолия.

Ранее организаторы инаугурации сообщили, что церемония пройдет в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования в связи с распространением в стране нового коронавируса. Кроме того, они отказались от парада по случаю вступления в должность очередного главы государства. Организаторы резко сократили количество пригласительных билетов на церемонию, а также число журналистов, которых аккредитуют для освещения инаугурации.