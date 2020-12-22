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Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства России, сообщается на сайте кабинета министров.

В структуре аппарата правительства появятся семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики.

Департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры будут упразднены.

Департамент сопровождения законопроектной деятельности преобразуется в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Кроме того, будет создано Сводно-аналитическое управление правительства.

Численность структурных подразделений в министерствах по новым требованиям будет составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств – не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления – не менее 5 единиц, самостоятельного отдела – не менее 10.

Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение – не более 30% общей численности сотрудников.

Параметры отклонения от установленной численности также закреплены нормативными документами. При определенных обстоятельствах численность структурных подразделений министерств может составлять 35 штатных единиц на департамент и 5 единиц на самостоятельный отдел, для служб и агентств – 20 единиц на управление и 5 единиц на самостоятельный отдел.

«Решение о преобразованиях принято для совершенствования работы аппарата правительства и организации эффективного контроля за выполнением решений, принимаемых президентом», - добавили в пресс-службе правительства.