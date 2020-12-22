В России и мире

Обнаружено растение, которое может подавлять коронавирус

Ученые из США обнаружили лекарственное растение, которое может подавлять ряд вирусов, в том числе и коронавирус, пишут «Известия».

Ученые провели лабораторные исследования, которые доказали эффективной экстракта однолетней полыни в борьбе против SARS-CoV-2.

Растение известно своей способностью подавлять вирусы за счет артемизинина. Это вещество используют против разных вирусов, в том числе тропической малярии. Однако исследования показали, что коронавирус блокирует какой-то другой компонент растения.

«Результаты показывают, что активный компонент в экстрактах, вероятно, не артемизинин, а какой-то другой или это комбинация компонентов, которые действуют синергетически, чтобы блокировать вирусную инфекцию после проникновения», - привели слова руководителя исследования Памелы Уэзерс на портале.

Согласно работе ученых, эффективность против коронавируса показали горячие водные экстракты полыни. В дальнейшем специалисты намерены выяснить, можно ли на основе этого открытия создать лекарство от COVID-19.

Исследователи отмечают, что в случае успешных клинических исследований, можно получить недорогое и безопасное лекарство от COVID-19. Растение распространено по всему миру, в том числе и в России.