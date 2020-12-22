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Россия приостановила выдачу электронных виз иностранцам

Россия приостановила выдачу электронных виз иностранным гражданам из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на специализированном сайте консульского департамента МИД России.

«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации оформление единых электронных виз приостановлено до особого распоряжения правительства Российской Федерации», - говорится на портале.

Как напоминает «Лента», с января 2021 года граждане более 50 государств получили возможность посетить Россию по электронной визе. Новая виза оформляется как однократная — на срок до 60 дней с разрешенным сроком пребывания в России до 16 суток. Консульский сбор составляет 40 долларов.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова предложила сделать электронные визы в Россию бесплатными. Как отметила Догузова, из-за сложившейся на фоне пандемии коронавируса ситуации в стране появилась необходимость принимать нестандартные решения и выдвигать «дерзкие идеи». Среди них, в частности, она упомянула задумку раздавать визы иностранцам весь 2021 год.