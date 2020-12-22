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Россияне не смогут привиться вакциной Pfizer в 2021 году

Россия не планирует закупать вакцину от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech в 2021 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники на фармрынке и в госструктурах.



Источник: gumlet.assettype.com

Фактически это значит, что в России нельзя будет привиться этим препаратом. Даже за деньги в частных клиниках. Ранее, 11 января, в Pfizer официально заявили, что будут поставлять вакцину только по уже заключенным государственным соглашениям.

«Pfizer не обращалась к российскому регулятору за сертификацией и регистрацией своей вакцины от COVID-19 на территории РФ. На госуровне закупок их препарата не планируется, никаких переговоров с ними не ведется», - сказал один из собеседников агентства.

Эффективность вакцины от COVID-19 от Pfizer и BioNTech по итогам финального этапа клинических испытаний составила 95%. Она состоит из двух доз. Их вводят с интервалом в 21 день. Эта вакцина уже активно применяется в Северной Америке, странах ЕС, Израиле и ряде других стран.