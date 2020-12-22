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Россиянка проплыла 85-метровую дистанцию подо льдом и побила мировой рекорд

Россиянка Екатерина Некрасова проплыла подо льдом Байкала 85-метровую дистанцию, что является мировым рекордом среди женщин, сообщает телеканал РЕН ТВ. Предыдущий рекорд составлял 70 м.



Фото с личной страницы Екатерины Некрасовой в соцсети ВКонтакте

Москвичка проплыла брассом под водой, температура которой едва превышала 0 градусов, в одном купальнике. На женщине не было ни гидрокостюма, ни ласт.

В момент заплыва температура воздуха в районе Байкала составляла около – 22 градусов.

Екатерина Некрасова состоит в клубе экстремалов. Она давно мечтала проплыть именно подо льдом Байкала.