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Названы препараты, которые нельзя использовать при коронавирусе

Доктор медицинских наук из детской больницы в Цинциннати (штат Огайо, США) Джошуа Шаффцин назвал несколько препаратов, которые не следует применять во время заболевания коронавирусом.

Медик порекомендовал не принимать антидиарейные препараты с лоперамидом, так как они замедляют работу кишечника и мешают очищению организма от бактерий и воспаления, пишет РИА Новости со ссылкой на Yahoo life. По его словам, лучше всего продолжать пить воду и не препятствовать естественному процессу организма.

Кроме того, не следует пользоваться ингаляторами. Если нет астмы, они скорее навредят организму, чем помогут, предупредил специалист. Он добавил, что любой препарат, содержащий фенилэфрин (это действующее вещество входит в состав многих назальных спреев), опасен при болезнях сердца.