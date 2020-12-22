В России и мире

Премьер-министр Эстонии подал в отставку на фоне коррупционного скандала

Глава правительства Эстонии Юри Ратас подал в отставку, поскольку Центристская партия, лидером которой он является, оказалась замешана в коррупционном скандале, пишет РБК.

«Обнародованные сегодня подозрения прокуратуры не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех сопричастных. В такой ситуации кажется однозначно правильным уходом в отставку дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности. В условиях политического и общественного спокойствия», - написал Юри Ратас в Facebook.



12 января охранная полиция Эстонии сообщила о подозрениях в совершении преступления на генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, советника министра финансов Керсти Крахт и бизнесмена Хиллара Тедера.