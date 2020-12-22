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Правительство Эстонии уйдет в отставку вслед за премьер-министром

Правительство Эстонии уйдет в отставку в связи с уходом председателя ведущей правящей партии Центра Юри Ратаса с поста премьер-министра.

Сегодня, 13 января, Юри Ратас подаст президенту Керсти Кальюлайд заявление об отставке, в связи с чем в отставку уходит и все правительство, пишет «Интерфакс».

«С моим заявлением нынешняя правительственная коалиция прекращает существование», - заявил Юри Ратас.

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Во вторник полиция безопасности Эстонии предъявила подозрения в коррупции партии Центра как юридическому лицу, а также пяти физическим лицам, в том числе генеральному секретарю партии Центра Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт (EKRE), предпринимателю Хиллару Тедеру (Hillar Teder), а также еще двум лицам, имена которых пока не разглашаются.

Согласно подозрению, бизнесмен Тедер и Корб договорились в прошлом году, что Тедер пожертвует партии перед местными выборами до миллиона евро, в ответ связанная с Тедером фирма Porto Franco получит через созданный министерством экономики и коммуникации фонд KredEx кредит в 40 млн евро.

В третьем квартале прошлого года предприниматель Тедер сделал два пожертвования партии Центра: 1 июля и 9 сентября - по 30 тыс. евро. Совет Kredex обсудил выделение кредита Porto Franco в начале июля, а правительство одобрило этот кредит 3 сентября.

Тедер и Крахт также подозреваются в соглашении об отмывании денег, заключенном с целью сокрытия передачи взятки.