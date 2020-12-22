В России и мире

Цена на сахар в России выросла почти на 65% в 2020 году

Самым подорожавшим продуктом в 2020 году стал сахар-песок, цена на него выросла на 64,5%. За ним следуют подсолнечное масло (25,91%), крупы (20,12%), яйца (15,14%) и макаронные изделия (12,08%), пишет РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий увеличилась на 7,32%, рыбы и морепродуктов - на 5,18%, сливочного масла - на 4,15%, молока и молочной продукции - на 3,55%, мяса и птицы - на 2,73%.

Плодоовощная продукция за год подорожала на 17,4%, несмотря снижение цен на 2,1% в 2019 году.

В ведомстве объяснили рост цен снижением курса рубля к доллару, повышением мировых цен на продовольствие, намечающимся дефицитом рабочей силы и другими факторами.