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После пандемии мир ждет экономический бум и сексуальное распутство - социолог

С окончанием пандемии люди будут наверстывать упущенное за время локдауна, уверен профессор Йельского университета, социальный эпидемиолог Николас Кристакис. Он считает, что мир повторит сценарий столетней давности: после разгула «испанки» люди долго приходили в себя, однако затем стали стремиться к социальному взаимодействию, которое вылилось в «сексуальное распутство», «противоположность религиозности» и экономический бум, пишет Газета.ру.



Фото: euronews.com

«Во время пандемии люди всегда становятся религиознее, сдержаннее, экономят деньги и избегают рисков. Все это мы видим сейчас. Так было уже сотни раз во время других эпидемий», — считает Кристакис.

По мнению профессора, в течение 2021 года будет происходить вакцинация населения Земли, но на то, чтобы восстановить социально-экономическое положение, потребуется еще около двух лет. Но уже в 2024 году мир начнет с небывалой активностью возвращаться к активной жизни и общаться. Николас Кристакис предрекает заполненные стадионы, набитые ночные клубы, расцвет искусства.

По его мнению, человечеству остается лишь потерпеть, привиться, и не отказываться носить маски и соблюдать социальную дистанцию сейчас – потому что в будущем оно непременно наверстает упущенное.