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Школьник зарезал буйного отчима, защищая свою мать

В Бурятии подросток зарезал отчима, защищая свою мать. 8 января в одном из домов в поселке Юбилейный обнаружено тело 68-летнего мужчины с ножевым ранением. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.

В совершении убийства подозревается 14-летний пасынок покойного мужчины. В ходе допроса подросток дал подробные показания об обстоятельствах происшествия, заявив, что напал с ножом на мужчину, защищая свою мать.

По данным следствия, погибший проживал вместе с сожительницей и тремя несовершеннолетними детьми. 7 января он взялся за бутылку. Ночью женщина спрятала от него спиртное, после чего ушла в соседнюю комнату кормить грудного ребенка.

Через непродолжительное время пьяный мужчина сломал двери, ворвался в комнату и стал избивать сожительницу, требуя вернуть алкоголь. Находившийся рядом подросток, желая защитить мать, схватил на кухне нож, подбежал к отчиму со спины и нанес удар клинком со спины. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Подросток позвал соседа, который вызвал скорую помощь и полицию.

Как отмечают в СК, окончательная правовая оценка действиям подростка будет дана по завершению расследования.

Это не первый случай, когда подростки берутся за оружие в конфликте со взрослыми родственниками. Так, в прошлом году в Санкт-Петербурге 16-летний подросток был задержан по подозрению в убийстве 46-летнего отчима. Трагедия произошла в ночь на 12 января в одном из домов на 12-й линии Васильевского острова.

Отмечается, что по неподтвержденным данным на момент совершения преступления юноша был пьян. Мужчина, получивший удар ножом, скончался на месте. Мать подростка рассказала, что, находясь в алкогольном состоянии, супруг «учил» сына, как жить, и на почве этого они поругались. По ее словам, в последние два с половиной года муж выпивал каждый день и периодически избивал ее.