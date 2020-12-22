Более трети депутатов Госдумы переболели коронавирусом

Более трети депутатов Госдумы РФ перенесли коронавирус, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«У нас переболело более трети депутатского корпуса… Сегодня один наш коллега в очень тяжелом состоянии находится в реанимации», - цитирует парламентария ТАСС.
Спикер напомнил, что ранее из-за перенесенного заболевания, вызванного коронавирусом, умерли два депутата - Валентин Шурчанов и Ваха Агаев. Оба представляли фракцию КПРФ.
Пять парламентариев заразились коронавирусной инфекцией повторно.
Добавим, что, по данным ВОЗ, в России фиксируется снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в последние дни. При этом многие страны заявили, что обнаружили новый, более опасный штамм COVID-19.