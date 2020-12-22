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Вопрос импичмента Трампа отложен до истечения срока его полномочий

Сенат Конгресса США не будет созван 15 января для рассмотрения вопроса об импичменте действующего президента-республиканца Дональда Трампа, сообщает ТАСС.



На фото: Солдаты Национальной гвардии спят на полу в Капитолии, где рассматривался вопрос о возможном импичменте Трампа

(источник - Лентач)

Помощники лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла заявили аппарату главы демократического меньшинства Чака Шумера, что республиканцы не согласны созывать заседание в пятницу для рассмотрения вопроса об импичменте. Ранее агентство Reuters проинформировало, что верхняя палата Конгресса может начать обсуждение статьи обвинения в адрес Трампа, если Палата представителей примет документ.

Представители Макконнелла заявили, что верхняя палата не соберется для обсуждения основных вопросов до 19 января - самой ранней возможной даты начала процедуры импичмента в Сенате. В пятницу состоится лишь формальное краткое заседание, для включения в него серьезной повестки требуется согласие всех сенаторов. Таким образом, импичмент по существу будет рассматриваться уже после истечения полномочий Трампа.

Резолюция об отстранении республиканца от власти внесена в Конгресс в понедельник. Статья обвинения в ней одна - подстрекательство к мятежу.

Напомним, 6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии. Инаугурация Байдена пройдет 20 января.