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Американская певица выкопала мертвого кота и сварила его останки

Темнокожая рэп-исполнительница из США Азалия Бэнкс ввергла в шок своих подписчиков видеороликом, в котором она выкапывает останки своего кота, а после варит их в кастрюле, пишет «Фонтанка».

«Люцифер. 2009–2020. Мой дорогой котик, спасибо тебе за все. Легенда. Икона», - написала она.

Долго ролик в Instagram не провисел, Бэнкс удалила его, однако, подписчики успели сохранить его и выложить в сеть. Волна негодования вынудила исполнительницу объясниться. В сторис она опубликовала череп кота. Его она, судя по всему, собирается оставить на память.

«Почему вы думаете, что я съем мертвого кота, если я с трудом могу съесть мертвую корову? Это называется таксидермия. Многие охотники занимаются изготовлением чучел оленей и вешают их на стены», - не очень убедительно объяснила она свой поступок.