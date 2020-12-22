В России и мире

Сейм Латвии рассмотрит поправки к конституции о семье как союзе мужчины и женщины

Сегодня, 14 января, Сейм (парламент) Латвии на заседании передал на рассмотрение профильных комиссий поправки к конституции страны, которые предусматривают закрепление понятия семьи как союза исключительно мужчины и женщины. За передачу поправок комиссиям проголосовало 47 депутатов, против - 25.

С соответствующим предложением выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение «Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии», пишет ТАСС. Поясняя в дебатах поданные поправки к конституции, парламентарий от нацблока Янис Иесалниекс сослался на «общепринятую в обществе модель семьи». «Нельзя игнорировать мнение большей части общества и вводить чужие обычаи и нравы», - отметил он. По его словам, родители не могут являться «однополыми персонами».

Парламентарий Мария Голубева со своей стороны оценила предложенные поправки как попытку разделить семьи на правильные и неправильные и призыв к дискриминации. «Тем семьям, которые не соответствуют выдуманным идеалам отдельной группы людей, цинично указывают на их более низкое место в иерархии семей. Такое деление на семьи и не семьи противоречит уважению к человеку, Европейской хартии основных прав и свобод и ценностям демократического государства. Если поправки будут приняты, таким образом государство отдалится от тех жителей, чьи семьи не признаны благом», - сказала она и добавила, что такие поправки нацелены против однополых пар.