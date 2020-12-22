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Россия утвердит климатическую стратегию в 2021 году

Россия утвердит климатическую стратегию в 2021 году. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на энергетической сессии Гайдаровского форума.

«Как вы знаете, Россия является участником Парижского соглашения по климату, - отметил он. - И в этом году в России соответствующая стратегия будет принята. Мы реально этим занимаемся». Вице-премьер напомнил, что в 2020 году президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении углеродных выбросов в атмосферу, пишет ТАСС.

Российская методика учета выбросов будет усовершенствована с учетом поглощения СО2 лесами, рассказал Александр Новак. Однако программы энергосбережения должны реализовываться в каждом секторе экономики, подчеркнул вице-премьер.

При этом Александр Новак отметил, что введение углеродных налогов в странах - импортерах энергоресурсов приведет к росту налоговой нагрузки для производителей и снижению инвестиций в добычу.

По его словам, введение углеродных налогов снижает рентабельность добывающего бизнеса, и, следовательно, инвестиции в разведку и производство ресурсов.