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Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V»

Twitter ограничил доступ к учетной записи российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает РФПИ. В Российском фонде прямых инвестиций разбираются в причинах произошедшего, пишет РИА Новости

«Через Twitter мы открыто делились всей информацией о вакцине и том, как она работает. Через Twitter мы предложили AstaZeneca использовать один из компонентов вакцины "Спутник V" и договорились о проведении совместных клинических исследований», - следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций.

РФПИ попросил всех подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть доступ к учетной записи.