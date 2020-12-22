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У мессенджера WhatsApp появится новая функция, которая упрости работу с ним

14.01.2021 23:55|ПсковКомментариев: 0

У мессенджера WhatsApp появится новая функция, которая должна сделать работу с большим объемом сообщений проще. Предположительно, опция получит название Read Later (прочитать позднее). Она заменит другую функцию – архив, пишет SM News.

Ранее, когда пользователь нажимал кнопку для архивации, то ветка оказывалась в «подвале» списка чатов, а сообщения переставали приходить. Однако прочитать переписку, которая появлялась позже вышеописанных действий, было возможно, если просто войти в этот чат. Оповещения о них не поступали.

По данным инсайдера, якобы новая функция проходит бета-тестирование в версия мессенджера для операционной системы Android.

Источник: Псковская Лента Новостей
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