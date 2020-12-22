В России и мире

В России выросла стоимость поездок на такси

Стоимость поездок на такси в России у крупнейших онлайн-агрегаторов выросла к концу 2020 года на 50-70% в сравнении с концом весны - началом лета. Как сообщает «Коммерсант», такие данные приводят аналитики Bank of America (BofA). Рост цен они считают «восстановлением» рынка, а его участники объясняют сезонными факторами и возвращением пробок.

Цены на поездки в такси в России «восстановились» в декабре в сравнении с маем - июнем, то есть выросли в Москве и регионах в среднем на 56% у «Яндекс.Такси» и на 68% у «Ситимобила», говорится в отчете BofA о российском интернет-секторе от 14 января. В сравнении декабря 2020-го с январем того же года рост составил соответственно 31% и 39% для этих компаний, но аналитики отмечают, что это может быть следствием высокой нагрузки, характерной для конца года.

Абсолютные цифры в BofA не раскрывают. Аналитики учитывали показатели Москвы, Петербурга, Самары, Уфы, Воронежа и Ярославля и использовали средние значения в разное время по четырем дням недели; более детальная методология не приводится.

По итогам 2021 года количество поездок на такси вырастет в России на 37% против падения на 8% в 2020-м, ожидают аналитики. У «Яндекс.Такси» будет 1,8 млрд поездок, у «Ситимобила» — 327 млн, прогнозируют в BofA. Это рост на 49,8% и 70,8% соответственно. Обе компании также будут улучшать рентабельность по EBITDA в ближайшие годы, хотя у «Ситимобила» она останется отрицательной как минимум до 2022 года.