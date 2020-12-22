В России и мире

Роспотребнадзор обнаружил почти полторы тысячи мутаций коронавируса

Почти 1,5 тысячи мутаций коронавирусной инфекции обнаружено в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Гайдаровского форума, передает ТАСС.

«Это важная тема, мы ей занимаемся, конечно. На сегодняшний день мы нашли уже почти 1,5 тысячи мутаций (коронавируса — ред.)», - сказала Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, саратовский институт «Микроб» занимается анализом всей доступной информации по изменениями коронавируса в мире. «Изменения, о которых сегодня говорится так много, в значительном ряде стран, в основном европейских, было видно еще в сентябре. Первые находки с аналогичными или очень похожими изменениями были еще в июне», - пояснила она.

Глава ведомства также отметила, что коронавирус станет сезонной инфекцией наподобие гриппа, оснований надеяться на то, что его циркуляция прекратится, нет.

«Сегодня говорить о том, что у нас прекратится циркуляция этого вируса, оснований нет никаких. Мы с высокой долей вероятности считаем, что вирус останется с нами, он станет сезонным вирусом и будет приходить к нам в эпидсезон также, как приходит к нам вирус гриппа», - сказала она.

Как отметила Попова, «сказать, что все встало на свои места, мы все знаем и все понимаем», можно будет только в тот момент, когда станет понятно, что вирус обрел сезонность и им не болеют в летний период ни в северном, ни в южном полушарии. При этом пандемия, по ее мнению, в мире может продлиться еще какое-то время.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 93,1 млн человек, около 2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 3 520 531 случай заражения, выздоровели 2 909 680 человек, умерли 64 495. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

​​Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).