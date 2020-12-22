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Сейшельские острова стали доступны для привитых от COVID-19 туристов

Сейшельские острова стали доступны для туристов, которые сделали прививку от коронавируса, с 15 января. Об этом сообщил министра туризма Сильвестра Радегонде, пишет газета «Известия» со ссылкой на Seychelles News Agency.

Путешественникам понадобится сделать две дозы вакцины от коронавируса и предоставить соответствующие документы. Кроме того, туристы должны предоставить при въезде в страну ПЦР-тест, сделанный за 72 часа.

«Мы надеемся, что это откроет индустрию туризма для местных жителей, - отметил Сильвестра Радегонде. - В первую очередь, для небольших отелей, которые испытывают трудности на Ла-Диг, Праслине, а также на Маэ. Кроме того, это даст толчок, в котором отчаянно нуждается наша экономика».

К марту власти Сейшел намерены вакцинировать 70% местных жителей, что должно создать коллективный иммунитет.