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Упорный мужчина сдал экзамен на водительские права со 158-й попытки

15.01.2021 21:28|ПсковКомментариев: 0

Житель Англии больше 150 раз завалил экзамен на водительские права. Об этом сообщает Times Now. Сведения о неудачниках, которым не удалось получить водительские права с первого раза, содержались в статистике, опубликованной Агентством по вождению и автомобильным стандартам британского Министерства транспорта. Первое место занимает упорный мужчина из Англии, который сдал теорию лишь со 158-й попытки, потратив на это три тысячи фунтов стерлингов (около 300 тысяч рублей). Чтобы получить права, ему предстоит сдать практическую часть экзамена.

Второе место занимает британка (немногим более 30 лет), которая пыталась сдать теорию 117 раз и неизменно получала «незачет». На третьем месте 48-летняя женщина, которая сдала теоретическую часть экзамена с 94-й попытки.

Практическая часть экзамена хуже всего давалась 72-летнему англичанину, который получил водительские права лишь с 43-й попытки. С ним соперничает 47-летняя женщина, которая 41 раз не смогла пройти практический тест.

Как отмечает «Лента.ру», в 2001 году сообщалось, что 55-летний житель итальянского города Вентимилья 15 лет пытался получить водительские права. Ему удалось это сделать лишь с 60-й попытки. На радостях он устроил в ближайшем баре праздник и пригласил всех соседей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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