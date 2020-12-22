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В России и мире

Прокуратура предостерегла от участия во встрече Навального

15.01.2021 21:54|ПсковКомментариев: 0

Столичная прокуратура предупредила об уголовной ответственности за организацию и участие в несогласованных с властями массовых мероприятиях из-за возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В прокуратуре обратили внимание, что в интернете, в том числе в соцсетях, появились призывы к участию 17 января в публичном мероприятии в аэропорту Внуково. Это мероприятие не согласовано с городскими властями, отметили в ведомстве.

«15 января 2021 года в целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий пятнадцати лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона», — сообщили в прокуратуре.

как отмечает РБК, Алексей Навальный объявил, что вернется в Россию 17 января. Он прилетит из Германии, где в конце августа оказался на лечении. Оппозиционера доставили в берлинский госпиталь «Шарите» из Омска. Там он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Омские врачи в качестве основного диагноза называли нарушение обмена веществ и исключали версию с отравлением. Правительство Германии позже заявило, что эксперты нашли в организме Навального следы боевого яда «Новичок». Москва причастность к отравлению политика неоднократно опровергала.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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