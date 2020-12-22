В России и мире

Чубайс раскритиковал действия властей по углеродному налогу

Анатолий Чубайс в ходе Гайдаровского форума раскритиковал действия властей по углеродному налогу. Он заявил, что промедление с его введением было «грубейшей ошибкой». Как сообщает «Московский комсомолец», речь идет о сборах за выбросы СО2 в атмосферу.

Сейчас аналогичный инструмент решили использовать в Евросоюзе. Там вводят трансграничный углеродный налог. И российские бизнесмены будут его платить. При этом деньги пойдут в казну Евросоюза, а могли бы остаться в России, подчеркнул Чубайс.

В Европе считают, что новый сбор поможет уравнять в цене европейские товары, которые производились по экологичным технологиям, и привозную продукцию, которая была сделана более дешевым способом.