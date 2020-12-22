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В России и мире

Германия передала России данные по Навальному

16.01.2021 12:59|ПсковКомментариев: 1

Федеральное ведомство по делам юстиции Германии передало России ответы на все запросы по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом агентству dpa сообщил представитель Минюста ФРГ, передает Deutsche Welle.

 

По словам чиновника, ответы даны в том виде, «насколько это в настоящее время возможно и допустимо в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами германского права». Как заявил представитель Минюста, власти Германии исходят из того, что российская сторона предпримет необходимые шаги для расследования произошедшего.

 

«Это преступление должно быть расследовано в России», — подчеркнул он. По словам собеседника агентства, в распоряжении Москвы есть все данные, необходимые для начала уголовного производства, в том числе пробы крови, ткани и одежды.

 

При этом никакой медицинской информации России передано не было, так как Навальный на это не согласился, добавил представитель Минюста.

 

Собеседник агентства сообщил, что прокуратура Берлина допросила Навального в качестве потерпевшего, и он «обстоятельно ответил на все вопросы, заданные российской Генеральной прокуратурой».

Источник: Псковская Лента Новостей
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