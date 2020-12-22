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Убита главный редактор «Рязань.Лайф»

Задержан подозреваемый в убийстве главного редактора «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой. Об этом сообщает региональное СУ СКР, пишет ТАСС.

По версии следствия, 15 января примерно в 23 часа в квартире одного из домов на улице Гоголя было обнаружено тело 33-летней журналистки с многочисленными ножевыми ранениями.

По подозрению в убийстве задержан супруг Жанны - житель Тверской области. Предположительно, мотивом стала семейная ссора. Мужчина пытался скрыться с детьми в другом регионе. Его задержали. Дети временно переданы на попечение родственников.

Вскоре подозреваемого арестуют.