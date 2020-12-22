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Отель с россиянами горел на острове Занзибар

Никто из россиян не пострадал при пожаре в ночь на субботу в отеле на острове Занзибар. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Танзании.

«Согласно имеющейся у нас информации, пострадавших среди граждан РФ нет», - заявил российский дипломат. По его словам, рано утром в посольство поступили звонки от россиян, оказавшихся в трудной ситуации. «Однако не было ни одного обращения, которое могло быть связано с угрозой для жизни, - отметил дипломат. - Сейчас завершается процесс переезда туристов из сгоревшей гостиницы в другие. Все решается туристической компанией в рамках пакетного соглашения».

Представитель российской компании, которая продала туры на Занзибар, сообщил ТАСС в субботу, что все граждане России, проживавшие в сгоревшем отеле, уже размещены в новых гостиницах.

Пожар, по информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), произошел в пятизвездочном отеле TUI Blue Bahari Zanzibar. В отеле было 157 номеров и около 300 отдыхающих. По полученной ТАСС информации, данный отель пользовался популярностью среди российских туристов.

Для граждан РФ не требуется виза для въезда в Танзанию на отдых, эта африканская страна также открыла прямое воздушное сообщение с Россией.

Расположенный в Индийском океане архипелаг Занзибар с одноименным островом входит в состав Танзании.

Добавим, по информации Псковской Ленты Новостей, среди размещенных в отеле россиян была семья из Пскова.