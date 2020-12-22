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Подполковник и его жена скончались во время БДСМ-сессии

16.01.2021 16:52|ПсковКомментариев: 0

В подмосковной Балашихе нашли мертвыми подполковника и его жену. Предположительно, они скончались во время БДСМ-сессии. Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на «МК», 44-летний мужчина работал в службе безопасности банка и внезапно перестал выходить на работу. Начальство забило тревогу, и в дом к паре приехала их дочь.

Девушка обнаружила родителей мертвыми — они лежали на кровати в одних подгузниках, на телах были гематомы. Полиция нашла в квартире секс-игрушки, в том числе для БДСМ, а также гашиш, шприцы, средства, повышающие либидо, и виагру. На руках у мужчины остались следы инъекций.

По словам дочери умерших, родители могли надолго запираться в квартире ради своего увлечения БДСМ-практиками, иногда на целую неделю. При этом отец ранее избивал мать, но та вернулась к нему.

Источник: Псковская Лента Новостей
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