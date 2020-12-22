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В крупных городах силовики готовятся к выступлениям сторонников Навального

В Москве, Петербурге и других крупных городах силовики готовы к выступлениям сторонников Навального. Как сообщает «Фонтанка», с утра 16 января оперативники всех силовых подразделений, так или иначе связанных по роду службы с пресечением несанкционированных акций и митингов, находятся в состоянии готовности номер один.

Это, безусловно, прежде всего касается Москвы, куда в аэропорт Внуково вечером 17 января должен прилететь Алексей Навальный. Аналогичные меры предприняты в Петербурге и всех российских городах-миллионниках.

По данным издания, на своих рабочих местах и в «поле» в эти выходные находится практически весь личный состав Центров «Э» столицы, Петербурга и других мегаполисов. Не избежали этой участи и сотрудники профильных отделов по борьбе с терроризмом и экстремизмом региональных Управлений ФСБ. Также «на старт» взведены подразделения Росгвардии. Параллельно идут профилактические мероприятия по превентивным задержаниям, мониторингу сетей, скрытым наблюдениям.

По данным «Фонтанки» на 16 часов 16 января МВД подсчитало: в сетях выразили желание встретить Навального около 6 тысяч его сторонников.

Руководство соответствующих подразделений уже получило негласные и устные политические инструкции: предпринимать агрессивные меры только в случае крайней необходимости.

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Напомним, ранее столичная прокуратура предупредила об уголовной ответственности за организацию и участие в несогласованных с властями массовых мероприятиях из-за возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального.