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Два члена экипажа погибли при крушении российского сухогруза у берегов Турции

Два члена экипажа российского сухогруза, затонувшего у берегов Турции, погибли, сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер, передает РИА Новости.

По его словам, сухогруз под названием «Арвин» терпит бедствие в Черном море в районе Инкуму. «На борту находились 13 человек экипажа, все граждане России. На данный момент спасены пять членов экипажа, два тела подняты на борт спасательного катера, поиск шестерых продолжается», — приводит слова Гюнера агентство Anadolu.

Спасательную операцию осложняет плохая погода. Турецкое Минобороны направило в район крушения фрегат.

По данным портала Vesselfinder, сухогруз «Арвин» построен в 1975 году. До 1992 года ходил под российским флагом, затем перешел под флаг Болгарии, а после этого — Камбоджи.

С 2016 года судно ходит под флагом Палау (порт приписки Малакаль Харбор), говорится в материалах сайта Fleetphoto. Владелец судна — Arvin Shipping LTD.

Как следует из данных системы отслеживания судов Marinetraffic, 2 января сухогруз отправился из грузинского порта Поти в Бургас. Последний заход зафиксирован 15 января в турецком порту Бартын.