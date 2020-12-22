В России и мире

Умер российский посол в ОАЭ Сергей Кузнецов

На 68-м году жизни умер российский посол в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов, передает РБК.



«Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного посла России в ОАЭ С.Н. Кузнецова», - говорится в сообщении дипломатической миссии, опубликованном в Twitter. Причины смерти в посольстве не уточнили.



На дипломатической работе Кузнецов находился с 1985 года. В 2003-м он был назначен на должность советника-посланника посольства России в ОАЭ. Через год возглавил отдел департамента Ближнего Востока и Северной Африки при МИДе. Затем дипломат занял пост главы дипмиссии России в Республике Джибути и Федеративной Республике Сомали по совместительству. Должность посла России в ОАЭ Кузнецов занимал с 2019 года.