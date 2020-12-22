В России и мире

В России заявили о готовности к диалогу со всеми нуждающимися в вакцине странами

Россия, где ученые первыми в мире разработали вакцину от коронавируса, готова к взаимодействию на законных основаниях со всеми странами, которые нуждаются в ней. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 17 января, пишут «Известия».

«Россия первая в мире заявила о разработке вакцины. Что она заявила сразу же? Что она открыта к взаимодействию на открытых началах, на законных основаниях. Наша страна начала взаимодействовать с партнерами. Это были и страны, и международные организации, для того чтобы мир получил шанс на вакцинацию», - сказала Захарова.

Дипломат сравнила ситуацию с созданием вакцины с освоением космоса в середине XX века, когда СССР после первого полета выступил с инициативой мирного освоения нового пространства.

«Если им (США - ред.) удалось бы это сделать первыми, ни о каком мирном освоении говорить не пришлось бы. И с вакциной то же самое. Мы показали, что мы можем это делать первыми, и после этого мы протягиваем руку всем, для кого это является панацеей или возможностью для преодоления пандемии. Мы делаем это открыто, на законных основаниях, не бравируем, не ведем политику на изничтожение конкурентов», - подчеркнула Захарова, отметив, что это и делает Россию великой державой.

Ранее в воскресенье член руководящего комитета Всемирной федерации научных журналистов Федерико Куско написал в своей статье, что созданная в России вакцина «Спутник V» способна подавить пандемию коронавируса.

«Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы», - говорится в материале.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Препаратом заинтересовались многие страны, поставки уже начались в Аргентину и Сербию. Кроме того, 5,2 млн доз российской вакцины приобрела Боливия. Также к распространению «Спутника V» среди населения приступили власти Гвинеи.

Венесуэла и РФПИ заключили 14 января соглашение о производстве российского препарата. А в Бразилии уже привили вакциной «Спутник V» первых 20 жителей страны. В 2021 году планируется доставить в Бразилию 150 млн доз российской вакцины.