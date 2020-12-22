Страны Балтии пригрозили России санкциями ЕС за задержание Навального

Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали освободить оппозиционера Алексея Навального, задержанного в московском аэропорту Шереметьево 17 января, пишет «Интерфакс».
«Задержание Алексея Навального российскими официальными властями абсолютно неприемлемо. Требуем его незамедлительного освобождения. ЕС должен быстро отреагировать, а если Навального не освободят, в качестве ответа на столь грубые действия следует рассмотреть введение ограничительных мер», - отмечается в совместном заявлении главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича и главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса.