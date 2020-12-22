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СК предложил ужесточить уголовную ответственность для физлиц

Следственный комитет России выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц. Об этом сообщила зампредседателя ведомства, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко.

«Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать - если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений - всего два года», - сказала она.

С 2011-го по сентябрь 2020 года предположительно установленный ущерб госбюджету от налоговых преступлений составил более 450 млрд рублей, пишет газета «Известия».

«Следственным органам удалось вернуть в бюджет 208 млрд рублей, наложить арест на имущество стоимостью 67 млрд. Благодаря принимаемым мерам в последние четыре года удается возмещать в среднем половину от причиненного налоговыми преступлениями ущерба», - отметила она.

По словам Елены Леоненко, с 2011 года количество ежегодно возбуждаемых уголовных дел о налоговых преступлениях выросло почти в полтора раза. Если в 2011 году следственными органами было возбуждено 1776 уголовных дел, то в 2019 году - уже 2560.

«Для оценки эффективности нашей работы важен удельный вес уголовных дел - сколько их возбуждено из того количества материалов, которые к нам поступают. Здесь наблюдается стабильная динамика: если в 2011 году значение составляло 17%, то за 2019 год - 56%. А по итогам девяти месяцев 2020-го - 66%. Это значит, что больше половины материалов, которые к нам поступают, составляют основу для уголовного преследования», - добавила зампредседателя СК.