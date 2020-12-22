В России и мире

Эксперты не исключили подъема заболеваемости коронавирусом в конце зимы

В конце февраля - начале марта в России может наблюдаться сезонное повышение заболеваемости COVID-19, в это время на ухудшение эпидобстановки будет влиять погодный фактор.

Такой прогноз дал гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк. Затем, по его словам, можно ожидать улучшение обстановки, которое произойдет в том числе благодаря вакцинации, пишет газета «Известия».

«К концу весны - началу лета эпидемиологическая обстановка в стране улучшится, будет заметен эффект от массовой вакцинации, который совпадет с сезонным снижением заболеваемости», - отметил Сергей Шуляк. Массовая вакцинация населения от COVID-19 стартует в России сегодня, 18 января.

Эксперт также добавил, что для снижения показателей заболеваемости иммунитет должен возникнуть у половины населения России.