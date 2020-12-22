В России и мире

В ВОЗ уточнили период заразности больных коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, сколько дней переболевшие коронавирусной инфекцией остаются заразными.

«Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус, - сообщила она в интервью «Российской газете». - Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8-9 дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны».

Рекомендация ВОЗ о периоде карантина в 14 дней основана на имеющейся информации об инкубационном периоде. Средний инкубационный период составляет 5-6 дней с верхней границей 14 дней.