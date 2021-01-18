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Сторонники Навального заявили о подготовке митингов по всей стране

Штаб Навального объявил о подготовке к большим митингам в знак протеста против ареста Алексея Навального. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылку на главу региональных штабов оппозиционера Леонид Волков.

По сообщению Волкова в Twitter, митинги запланированы на 23 января.

На ютуб-канале «Навальный Live» также опубликовали обращение оппозиционера, который после решения о своем аресте на 30 суток, призвал сторонников «выходить на улицы за свое будущее».

Ранее суд приговорил политика Алексея Навального к 30 суткам ареста. Приговор вынесла судья Химкинского городского суда Елена Морозова.

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Напомним, прибывший в воскресенье из Германии в РФ оппозиционер был задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.