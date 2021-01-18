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Павел Фрадков назначен первым заместителем управделами президента

Президент России Владимир Путин назначил Павла Фрадкова первым заместителем управляющего делами президента, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Источник: rudecom.ru

С мая 2015 года 39-летний Фрадков занимал должность заместителя управляющего делами президента РФ, пишет ТАСС.

Павел Фрадков окончил Московское суворовское военное училище. Имеет два высших образования: военное - по специальности «Юриспруденция» и дипломатическое - по специальности «Мировая экономика». Владеет английским и французским языками.

Пост первого заместителя управляющего делами президента РФ освободился в конце декабря 2020 года, когда его покинул Николай Аброськин. Освобождение его от должности было связано с достижением предельно допустимого возраста для нахождения на госслужбе.