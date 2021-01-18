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В России и мире

Мурашко назвал условие для отмены ношения масок

18.01.2021 18:44|ПсковКомментариев: 3

Ношение масок необходимо до формирования у населения иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге правительства заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

 

«Нужно обязательно в заботе об окружающих людях продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета, элиминации возбудителя и циркуляции на территории страны», — сказал Мурашко.

 

Министр отметил, что иммунитет формируется в течение трех недель после введения второго компонента вакцины. До этого времени человек считается не защищенным от инфекции.

 

«Имеющий иммунитет человек после контакта с заболевшим кратковременно может стать носителем инфекции и инфицировать окружающих. Поэтому ношение масок сегодня является и после вакцинации обязательным», — сказал он.

 

С 18 января все жители России могут записаться на вакцинацию от коронавируса на портале «Госуслуги». Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, до марта вакцинация будет преимущественно осуществляться «Спутником V», а уже с марта станет доступна вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». С апреля может начаться вакцинация «КовиВаком» Центра Чумакова, который должен быть зарегистрирован в феврале.

Источник: Псковская Лента Новостей
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