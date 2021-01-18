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Входы и выходы в Капитолий заблокированы из-за «внешней угрозы безопасности»

Входы и выходы в Капитолий заблокированы из-за «внешней угрозы безопасности». Как передает телеканал CBS News, об этом сотрудников Конгресса США в SMS-рассылке, а затем по громкоговорителям предупредила полиция Капитолия, пишет «Российская газета».

«Внешняя угроза безопасности, вход и выход запрещены, держитесь подальше от окон и дверей. Если вы находитесь снаружи, найдите укрытие», - говорится в распространенном сообщении.

Участникам репетиции инаугурации, которая до объявления проходила в спокойном режиме, приказано эвакуироваться.

Предполагается, что причиной этого стал пожар в нескольких кварталах от Капитолия.