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На акции в поддержку Навального в Петербурге задержали несколько десятков человек

Полиция Петербурга выборочно задержала несколько участников акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального у станции метро «Гостиный двор», сообщил «Интерфакса».

Сторонники Навального начали собираться у Гостиного двора в 18:00. Полицейские предупредили собравшихся о несогласованном характере мероприятия и приступили к точечным задержаниям.

По состоянию на 20.40, в автозаки поместили несколько десятков человек. Внимание полиции привлекали любые активные действия - аплодисменты, попытки развернуть плакаты и скандирование лозунгов. Двух пожилых женщин задержали за громкую ссору. Активисты сообщили о задержании корреспондента телеканала «Дождь» Дениса Кабакова.

Вернувшегося после лечения в Германии Навального задержали накануне в аэропорту «Шереметьево». В понедельник его арестовали на 30 суток. ФСИН ранее заявила, что оппозиционер с 29 декабря 2020 года был объявлен в розыск, так как он пропускал регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции в 2020 году, а прохождение реабилитации после лечения, по мнению ведомства, «не является основанием для неявки на регистрацию». ФСИН намерена добиться замены для него условного наказания по делу «Ив Роше» на реальный срок.