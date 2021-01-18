В России и мире

Спад заболеваемости COVID-19 к лету прогнозируют в России

Показатели заболеваемости коронавирусом в России ближе к лету могут достигнуть прошлогоднего минимума или даже более низкого уровня. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Наталья Пшеничная.

«Не исключено, что после зимнего спада, в начале весны, заболеваемость может снова немного вырасти – это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет COVID-19, - приводит ее слова РИА Новости. - Но вряд ли рост достигнет показателей осеннего пика. Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня».

По последним данным, в России наметилась тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом, пик, возможно, уже пройден, отметила она.

Наталья Пшеничная указала на то, что на эпидемический процесс влияют самые разные факторы, в том числе погода, социальная активность населения и соблюдение индивидуальных мер профилактики вируса.