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Тематические монеты планируют выпустить в России к 60-летию полета Гагарина в космос

Тематические почтовые марки, памятные медали, монеты и сувенирную продукцию планируются выпустить в России в честь 60-летия полета в космос Юрия Гагарина. Об этом говорится в плане основных мероприятий по подготовке и проведению празднования памятной даты в 2021 году.

Так, планируется издание государственных знаков почтовой оплаты, посвященных полету в космос Гагарина, изготовление специальных почтовых штемпелей и осуществление спецгашения, пишет ТАСС. В феврале в честь 60-летия полета Гагарина в космос планируется выпустить памятную медаль.

Кроме того, в этом году за счет средств Центрального банка РФ выпустят серебряную монету номиналом 25 рублей и монеты из медно-никелевого сплава, в том числе с цветным покрытием с аналогичным номиналом. АО «ЦЭНКИ» планирует заказать сувениры с информацией о юбилее: настольные памятные медали, значки, флажки, шары, кепки, футболки, рюкзаки и прочую продукцию.