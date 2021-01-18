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Профильный комитет Госдумы поддержал правила назначения руководителей здравоохранения в регионах

Сегодня, 19 января, комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий обязательное согласование с Минздравом России кандидатур на должность руководителя органа управления здравоохранением в субъекте РФ.

Соответствующую инициативу в Госдуму внесло правительство в ноябре 2020 года. Законопроект предлагает наделить Минздрав полномочиями согласовывать назначение на должность руководителя исполнительного органа государственной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья. Порядок такого согласования установит правительство, пишет ТАСС.

Авторы инициативы напоминают, что приоритетные направления развития здравоохранения определены Стратегией развития здравоохранения в РФ до 2025 года. При этом одним из основополагающих принципов реализации национального проекта «Здравоохранение» является взаимосвязанность и взаимозависимость достижения целей и результатов федеральных проектов с их реализацией на региональном уровне. «Таким образом, реализация указанной стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации и национального проекта "Здравоохранение" может быть обеспечена только согласованными действиями федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим необходима последовательная кадровая политика и особая подготовка руководителей региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья граждан, говорится в документе. Как подчеркивают в кабмине, «предлагаемое законопроектом решение не является новым», так как подобный механизм назначения действовал до 2015 года.