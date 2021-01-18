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Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатных звонках на номер 122

За операторами связи закрепили обязанность обеспечить бесплатный вызов на единый телефонный номер 122 для вопросов, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Документ разработало Минцифры. Такое поручение давал Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, состоявшегося 29 декабря 2020 года.

Короткий телефонный номер 122 появился в России в конце ноября 2020 года. Крупнейшие российские операторы уже тогда сделали звонки на него бесплатными. «Постановление правительства позволит обеспечить гражданам гарантированную возможность круглосуточного бесплатного вызова единой службы оперативной помощи», - отметила пресс-служба кабмина.

Единый номер позволил централизовать звонки, связанные с распространением коронавируса, в кол-центрах регионов, организовать оперативную маршрутизацию обращений в поликлиники, на станции скорой помощи и в другие службы.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, мониторинг работы единого номера ведется в круглосуточном режиме. В новогодние праздники – период пиковой нагрузки – система отработала без сбоев.